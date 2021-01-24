زلزال يضرب مدينة ملاطيا التركية

ضرب، اليوم الأحد، زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر للزلازلة مقاطعة بتورجة التابعة لمدينة ملاطيا التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة. وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال ضرب مقاطعة بتورجة التابعة لمدينة ملاطيا التركية، على عمق 700 كيلومتر تحت الأرض، وبقوة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر للزلازل.ى وشهدت تركيا خلال الفترة الأخيرة العديد من الزلازل، إذ تعرضت مدينة إلازيغ إلى أكثر من زلزال، هذا إلى جانب الهزات الارتدادية التي عصفت بها نتيجة لتلك الزلازل.