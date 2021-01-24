زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب إقليم بينجكولو الإندونيسي

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم بينجكولو بجزيرة سوماطرة الإندونيسية . وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 78 كيلومترا إلى الجنوب من منطقة جنوب شرقي إقليم بينجكولو, مبينة أنه لم تصدر أي تقارير تشير إلى حدوث موجات مد بحرية عاتية