زلزال بقوة 4.8 يضرب شمال الجزائر

وقع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، بولاية قالمة شمال شرق الجزائر، ووفقًا لقناة "النهار" الجزائرية، سجل مركز رصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر، محددا مركزها بـ 8 كم جنوب غرب قالمة. وذكرت القناة أن سكان الولايات الشرقية، شعروا منذ قليل، بهزة أرضية قوية. ويتعلق الأمر بكل من ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، أم البواقي. سكيكدة، عنابة، ميلة.