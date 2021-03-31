زلزال بقوة 47 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا
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زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر
فيينا - العرب اليوم

 تعرضت العاصمة النمساوية فيينا وولاية النمسا السفلى، لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح، وقال بيان للمعهد المركزى للأرصاد الجوية والديناميكا النمساوى إن مركز الهزة فى مقاطعة "نوين كيرشن" فى جنوب ولاية النمسا السفلى، وقد شعر به السكان فى أجزاء كبيرة من فيينا وولاية النمسا السفلى.وأشار البيان إلى أن العديد من المبانى تعرضت لأضرار طفيفة من جراء الزلزال، الذى كان محسوسا للسكان فى مناطق متفرقة أيضا.

 

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زلزال بقوة 47 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا زلزال بقوة 47 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا



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