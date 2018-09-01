زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شرق باكستان

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم إقليم البنجاب شرقي باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في منطقة "ننكانه" وشعر بهزته سكان مناطق لاهور وكوجرانواله وفيصل آباد ومعظم أجزاء إقليم البنجاب.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، غير أنه أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.