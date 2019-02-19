الأرصاد تعلن طقس الأربعاء وتؤكد القاهرة 11 وكاترين صفر والإسماعيلية 7

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وننشر فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 18

مطروح 09 17

السلوم 08 18

سيوة 08 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 07 20

السويس 08 20

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 02 17

نويبع 12 20

طابا 11 18

كاترين 00 12

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 09 23

أبوسمبل 08 23

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22