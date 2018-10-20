أمطار على محافظة ظهران الجنوب

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .