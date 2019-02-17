ثلوج وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

شهدت منطقة العجمي غرب الإسكندرية، مساء اليوم، سقوط ثلوج وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بدء نوة "الشمس الصغرى" لمدة 4 أيام.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال نوة "الشمس الصغرى"، وسحب المياه المتراكمة من الشوارع، حيث تم الدفع بـ94 سيارة كسح وسحب المياه.