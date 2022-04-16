زلزال بقوّة 5 درجات يضرب جنوب اليونان
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زلزال بقوّة 5 درجات يضرب جنوب اليونان

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العرب اليوم - زلزال بقوّة 5 درجات يضرب جنوب اليونان

زلزال
أثينا - العرب اليوم

ضرب زلزال بقوّة 5 درجات، يوم السبت، جنوب اليونان، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدّد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا ووقع الزلزال الذي ضرب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا، وفقا لفرانس برس وفي أكتوبر 2020 وقع زلزال عنيف بقوة سبع درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين، فيما قضى شابان في ساموس.

 

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زلزال بقوّة 5 درجات يضرب جنوب اليونان زلزال بقوّة 5 درجات يضرب جنوب اليونان



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