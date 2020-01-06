مصر تغلق ميناءين على البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

قررت مصر اليوم الاثنين إغلاق مينائيها على البحر المتوسط بالإسكندرية والدخيلة بسب سوء الأحوال الجوية.وقالت هيئة ميناء الإسكندرية إن "قرار الإغلاق جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ودرجة الرؤية إلى الحد الذي لا يسمح بدخول وخروج السفن من وإلى أرصفة الميناء بشكل آمن".وأضافت أن المدينة الساحلية تشهد حالة من الطقس السيئ المصحوب بعاصفة ترابية، مما يؤثر على مستويات الرؤية.وكان الميناءان قد أغلقا يوم الجمعة لنفس السبب وأعيد فتحهما يوم السبت.

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