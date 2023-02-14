زلزال يضرب رومانيا شعرت به دول في شرق أوروبا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق في رومانيا، الثلاثاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.

وتحدثت تقارير محلية وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ،عن أضرار طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا، وأظهرت أهالي يسارعون للخروج من أبنية. ولم تسجل تقارير عن إصابات أو خسائر كبيرة.

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، على ما ذكر المركز الأميركي على موقعه الالكتروني.

وبحسب المعهد الوطني الروماني لفيزياء الأرض "لا علاقة لهذين الزلزالين بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي"، لكن الهزات المتكررة أثارت قلق بعض الأهالي.