ارتفاع ضحايا الفيضانات في الجزائر إلى 8 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة الشلف الجزائرية أمس الأول إلى 8 أشخاص.وأوضح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري اليوم، أن قوات الدفاع المدني مازالت تبحث عن مفقودين .وكانت محافظات غرب الجزائر قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما ادى إلى فيضان وادي مكناسة وجرف 3 سيارات بمن فيهم من أشخاص.