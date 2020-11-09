الأرصاد تتوقع هطول أمطار تصل إلى غزيرة على مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها بهطول أمطار تصل إلى غزيرة بداية من يوم غد وحتى الجمعة على مناطق المملكة حيث تشمل مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشرقية والجوف والقصيم والحدود الشمالية.