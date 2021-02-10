تحذير عاجل للمواطنين في مصر بعد وقوع عشرات الإصابات على الطريق العام

جهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تحذيرات عاجلة للمواطنين من الشبورة المائية "الضباب" على الطرق.وجاء التحذير تزامنا مع إصابة 55 عاملا، في حصر مبدئى لحادث تصادم 3 أتوبيسات، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة (الضباب الكثيف الذي يحد من الرؤيا) على الطريق.

وقال مصدر بمرفق إسعاف الإسماعيلية، إن عدد المصابين الذين تم نقلهم بسيارات الإسعاف 55 عاملا حتى الآن، بينما قال مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن عدد المصابين بالحادث داخل المستشفى حتى الآن 65 مصابا.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء في مصر، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.