مقتل 57 شخصًا وإصابة المئات جراء الفيضانات في إيران

أكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبی خالدي ارتفاع ضحايا الفيضانات في إيران إلى 57 قتيلا و478 جريحا، فيما تعقد القيادات الأمنية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع في البلاد.

من جهته، أشار موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن "اجتماعا خاصا في مقر المرشد يعقد حاليا لدراسة الإجراءات والإمدادات التي سيتم تقديمها للمحافظات التي اجتاحتها سيول وفيضانات".

وأضاف الموقع أن "قيادات أمنية واجتماعية تشارك في الاجتماع".