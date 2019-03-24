ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي إلى 732 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي إلى 732 قتيلا، وذلك وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الدول الثلاثة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، اليوم الأحد ، أن الإعصار الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع تسبب في مقتل 417 بموزمبيق وحدها و259 في زيمبابوي بالإضافة إلى 56 في مالاوي ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بسبب الفيضانات العارمة وسوء الأحوال الجوية الذي يعوق جهود الإغاثة في الدول الثلاثة.

وأضاف الراديو البريطاني أن الإعصار "إيداي" تسبب أيضا في إلحاق الضرر بآلاف المباني وتأثر حوالي 7ر1 مليون شخص ، حيث أنهم يعيشون بدون كهرباء أو مياه جارية في المناطق التي دمرتها الفيضانات.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن المسئولين لن يكونوا قادرين على تحديد العدد النهائي للضحايا إلا بعد انحسار مياه الفيضانات.