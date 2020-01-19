عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

قال مسئول بغرفة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، إن محطات الشبكة القومية لمركز البحوث الفلكية، رصدت هزة أرضية جنوب الغردقة.وأكد المسؤول الذى رفض ذكر اسمه، أن الزلزال وقع على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة بقوة 4.09 على مقياس ريختر.وتابع مسؤول إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة عقب حدوث الزلزل.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المنشورات عن حدوث زلزال، صباح اليوم الأحد، جنوب شرق مدينة الغردقة، والتى أكدها مركز البحوث الفلكية، وذلك بدون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.