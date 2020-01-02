زلزال قوي يضرب شمال شرق إيران

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة، هزّ شمال شرق إيران، الخميس، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.



وأضاف التلفزيون أن الزلزال ضرب بلدة سنجان، على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات.



وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص، قرب الحدود مع أفغانستان، حسبما ذكرت "رويترز".