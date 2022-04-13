حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى
آخر تحديث GMT21:19:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى

العرب اليوم -

العرب اليوم - حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى

حرائق
واشنطن - العرب اليوم

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن حرائق غابات اجتاحت أحياء في منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التي ضربها الجفاف ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب وقالت المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون إن هناك منازل بين المباني التي احترقت الثلاثاء، لكن لم يكن لدى المسؤولين إحصاء لعدد المنازل التي دمرها الحريق الذي أتى على نحو 6.4 ميل مربع (16.6 كيلومتر مربع) من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقي من منطقة رويدوسو وأضافت رابون إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذي أزكته رياح سرعتها ما بين 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) و90 ميلا في الساعة (155 كيلومترا في الساعة)، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى



أخبار ذات صلة

GMT 17:29 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

أعاصير تجتاح وسط تكساس وتصيب 23 شخصاً بجروح
العرب اليوم - أعاصير تجتاح وسط تكساس وتصيب 23 شخصاً بجروح

GMT 16:34 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

وفاة أكثر من 80 شخصاً جراء العاصفة "ميجي" في الفلبين
العرب اليوم - وفاة أكثر من 80 شخصاً جراء العاصفة "ميجي" في الفلبين

GMT 17:52 2022 الإثنين ,11 إبريل / نيسان

أمطار غزيرة تتسبب بوفاة ما لا يقل عن 25 شخصاً في الفلبين
العرب اليوم - أمطار غزيرة تتسبب بوفاة ما لا يقل عن 25 شخصاً في الفلبين

GMT 15:29 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا

GMT 20:47 2022 الخميس ,07 إبريل / نيسان

مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج
العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ماغي بو غصن بإطلالة رمضانية مُميزة

بيروت ـ فادي سماحة

أطلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على جمهورها أمس، في إحدى البرامج التلفزيونية وكانت حديث الجمهور بسبب أناقتها المعهودة حيث طلت بفستان أسود طويل وله جانب أبيض مميز ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور بشكل واسع .ورافقها في الحلقة الفنان اللبناني باسم مغنية، وكشفت ماغي خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير الموسم الثاني من مسلسل "للموت" حيث أكدت أن هناك مشاهد تم تصوير بداياتها في الصيف وبملابس صيفية وتم استكمالها بنفس الملابس في فصل الشتاء حيث كان البرد القارس و درجات الحرارة المتدنية جداً. وأضافت ماغي: " كنا نتعرض لبرد شديد وكنت أبكي من شدة البرد حتى أجسادنا تصبح زرقاء". كلام ماغي أكده زميلها في بطولة المسلسل باسم مغنية عن صعوبة التصوير بملابس صيفية في ظل البرد الشديد. كما تبادل باسم وماغي المزاج حول طبيعة سفرهم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:30 2022 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

أجمل إطلالات النجمات بلمسات من المكياج الناعم
العرب اليوم - أجمل إطلالات النجمات بلمسات من المكياج الناعم

GMT 11:42 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

أجمل وجهات سياحية في دبي تقدم الأجواء الرمضانية
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية في دبي تقدم الأجواء الرمضانية

GMT 07:06 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث
العرب اليوم - أفكار لدمج اللمسات الشرقيّة في ديكورات المنزل الحديث

GMT 08:12 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

الرئيس الأوكراني يسخر من تصريح لبوتين بشان الحرب ضد بلاده
العرب اليوم - الرئيس الأوكراني يسخر من تصريح لبوتين بشان الحرب ضد بلاده

GMT 06:51 2022 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

إيران تُجدد اعتقال الناشطة الحقوقية نرجس محمدي والمصورة الصحافية عاليه مطلب زاده
العرب اليوم - إيران تُجدد اعتقال الناشطة الحقوقية نرجس محمدي والمصورة الصحافية عاليه مطلب زاده

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:53 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة
العرب اليوم - تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
العرب اليوم - اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 21:26 2015 الجمعة ,17 إبريل / نيسان

فريق كرة السلة السعودي يواجه نجوم الفلبين في الدوري الفلبيني
العرب اليوم - فريق كرة السلة السعودي يواجه نجوم الفلبين في الدوري الفلبيني

GMT 12:37 2019 الإثنين ,30 أيلول / سبتمبر

فتاة القطار
العرب اليوم - فتاة القطار

GMT 03:25 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

خمسة نجوم قاموا بدور الشيطان في السينما المصرية ونجحوا فيها
العرب اليوم - خمسة نجوم قاموا بدور الشيطان في السينما المصرية ونجحوا فيها

GMT 15:30 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

لؤي ناظر يكشف أسباب تراجع النتائج ورحيل بيلتش
العرب اليوم - لؤي ناظر يكشف أسباب تراجع النتائج ورحيل بيلتش

GMT 14:50 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

رئيس نادي الاتحاد يكرم أسطورة التنس عبدالعزيز العباد
العرب اليوم - رئيس نادي الاتحاد يكرم أسطورة التنس عبدالعزيز العباد

GMT 17:31 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

جاريدو يعلن رحيله عن نادي الرجاء
العرب اليوم - جاريدو يعلن رحيله عن نادي الرجاء

GMT 20:43 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارس

بشار الأسد يتفقد الجيش على جبهة الغوطة الشرقية
العرب اليوم - بشار الأسد يتفقد الجيش على جبهة الغوطة الشرقية

GMT 11:21 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

علماء هولندا يعارضون استخدام المحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي
العرب اليوم - علماء هولندا يعارضون استخدام المحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي

GMT 07:36 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

الملكة رانيا العبد الله تؤكد أن القرارات السياسية لن تغير من عروبة القدس
العرب اليوم - الملكة رانيا العبد الله تؤكد أن القرارات السياسية لن تغير من عروبة القدس

GMT 23:55 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أبو علي الشيباني يتنبأ بعودة محافظة كركوك إلى أحضان إقليم كردستان مرة أخرى
العرب اليوم - أبو علي الشيباني يتنبأ بعودة محافظة كركوك إلى أحضان إقليم كردستان مرة أخرى
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab