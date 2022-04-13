حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية في جنوب وسط نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن حرائق غابات اجتاحت أحياء في منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التي ضربها الجفاف ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب وقالت المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون إن هناك منازل بين المباني التي احترقت الثلاثاء، لكن لم يكن لدى المسؤولين إحصاء لعدد المنازل التي دمرها الحريق الذي أتى على نحو 6.4 ميل مربع (16.6 كيلومتر مربع) من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقي من منطقة رويدوسو وأضافت رابون إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذي أزكته رياح سرعتها ما بين 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) و90 ميلا في الساعة (155 كيلومترا في الساعة)، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.