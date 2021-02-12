زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة السليمانية في العراق

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء كلار في محافظة السليمانية العراقية. وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن زلزال بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 وقعت قرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار النشاط الزلزالي.