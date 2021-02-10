زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب غربي سومطرة بإندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بمقياس ريختر اليوم منطقة واقعة جنوب غربي جزيرة سومطرة بإندونيسيا. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.