هزة أرضية بقوة 4.3 درجة قرب الحدود العراقية السورية

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية - السورية. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن الهزة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية - السورية وتبعد 57 كم غرب سنجار من محافظة نينوى.