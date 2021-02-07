زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم دافاو ديل سور في جنوب الفلبين مع توقع حدوث أضرار وتوابع وذلك وفق وكالة الزلازل الفلبينية. وكان مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكر في وقت سابق إنه تم تسجيل الزلزال في البداية بقوة 6 درجات على عمق 10 كيلومترات. وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إنه سجل الزلزال على عمق 15 كيلومترا.