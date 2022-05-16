الموانئ العراقية توقف عملياتها البحرية بسبب العواصف الترابية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، أن الشركة العامة للموانئ العراقية أوقفت عملياتها البحرية بسبب العواصف الترابية وذكر مراسلنا، أن العواصف الترابية التي ضربت العراق منذ الليلة الماضية، تسببت بإيقاف الحركة البحرية للموانئ جنوبي البلاد وقبل ذلك أعلنت مطارات العراق عن إيقاف رحلاتها الجوية لليوم الاثنين بسبب العواصف الترابية، قبل أن تعود الخطوط الجوية العراقية لاستئنافها في مطار بغداد الدولي، ويبدو أنها عادت لإيقافها بسبب ازدياد موجة العواصف.