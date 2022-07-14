فقدان 44 شخصاً جراء الفيضان في الولايات المتحدة

أعلن في الولايات المتحدة عن فقدان أربعة وأربعين شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات في ولاية فرجينيا، حسب شبكة "سي إن إن" يوم الخميس وغمرت الأمطار الغزيرة منذ يوم الثلاثاء المناطق السكنية في مقاطعة بوتشانان غربي الولاية، وجرفت المنازل في عدد من المناطق، وألحقت أضرارا بالطرق والجسور في جميع أنحاء المنطقة، وقطعت خطوط الاتصالات.