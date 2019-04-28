أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية
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أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية

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العرب اليوم - أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية

لجراد الصحراوي
طهران - العرب اليوم

بعد وقت قصير من تعرض إيران لسيول وفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية، حسبما أفادت وكالة "فارس" المحلية للأنباء، الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدير المساعد لشؤون الآفات الزراعية بمنظمة حفظ النباتات الإيرانية علي مراد سرافرازي، قوله إن "الجراد الصحراوي اجتاح مساحة 200 ألف هكتار في 6 محافظات في البلاد"، مضيفا أن "المكافحة جارية الآن في 50 ألف هكتار".

ووفق المسؤول الإيراني، يجري التنسيق مع شركة طيران لرش المبيدات على الأراضي الموبوءة من الجو.

وتشير تقديرات إلى أن هناك محاصيل تقدر بنحو 4.5 ملايين طن بجنوب كرمان معرضة للضرر بسبب اجتياح الجراد.

وتأتي مشكلة الجراد بعد أن ألحقت السيول والأمطار التي احتاجت أجزاء واسعة من إيران في مطلع أبريل الجاري خسائر بملايين الدولارات بالنشاط الزراعي.

وتضررت حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد ابتداء من التاسع عشر من مارس.

وقتلت الكارثة 62 شخصا حتى الآن، فيما اضطر نحو 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

ونقلت "رويترز" عن محمد موسوي، رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة، قوله "إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال ( 350 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار)".

واستدعى المشرعون عددا من الوزراء إلى البرلمان الأحد الماضي، لتفسير غياب إجراءات وقائية جاهزة لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة، حيث تأثر 26 على الأقل من الأقاليم الواحد والثلاثين في إيران بالكارثة.

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أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية



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أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية أسراب كبيرة من الجراد تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية



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