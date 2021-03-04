انذار من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا، وفقاً لما أعلنه المعهد الأميركي للجيوفيزياء ما أدى الى إطلاق انذار من احتمال وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومتراً شمال شرقي مدينة غيسبورن، الجمعة بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2,27 (13,27 ت غ الخميس) على عمق ضعيف نسبياً يبلغ 10 كيلومترات.

وقال مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادىء ومقره في هاواي (الولايات المتحدة) إنه "استناداً إلى المعلومات الأولية، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال".