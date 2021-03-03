زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب وسط اليونان

ضرب زلزال شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان، حيث نزل السكان إلى الشوارع، حسب مركز رصد الزلازل ووسائل إعلام محلية.وشعر سكان وسط اليونان وشمالها بالزلزال، الذي حدد المرصد الجيوديناميكي لأثينا مركزه، على بعد 21 كم جنوب بلدة ألاسونا، بالقرب من لاريسا و350 كم شمال أثينا.