زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب غينيا الجديدة

هز زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على نحو 45 كم شمال شرق مدينة كوكوبو، في بابوا غينيا الجديدة.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن ""هزة أرضية بقوة 7.5 درجة وقعت على بعد 45 كيلو متر شمال شرق مدينة كوكوبو، في بابوا غينيا الجديدة، وبلغ عمقها عشرة كيلومترات".

وأشار المرصد إلى أن الهزة ووقعت في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.

في السياق ذاته، أصدر المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي إنذارا باحتمالية حدوث تسونامي في المنطقة يطال سواحل جزر سولومون، وبابوا غينيا الجديدة.