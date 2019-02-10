اكتشاف نوع جديد من النحل في دولة البرتغال

عثرت عالمة الأحياء البرتغالية آنا جونشالفيس ، على نوع جديد من النحل في البرتغال ، في متنزه جواديانا فالي الطبيعي ، وهي عبارة عن نحلة صغيرة سوداء - برتقالية اللون.وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية على الإنترنت، إنه تم تسجيل الاكتشاف في قاعدة بيانات دولية للأنواع.