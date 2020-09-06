إغلاق 7 طرق صحراوية في مصر لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في مصر عن إغلاق 7 طرق صحراوية بسبب سوء الأحوال الجوية والسيول التي خلفتها.وجاء في بيان الإدارة العامة للمرور، أنه تم إغلاق طريق سوهاج اتجاه قنا على الطريق الصحراوي الغربي لوجود سيول، وغلق طريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، قفط اتجاه القصير، وسفاجا اتجاه سوهاج.

كما أغلق طريق الأقصر اتجاه نجع حمادي، الأقصر اتجاه الوادي الجديد، إضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي من محافظة قنا إلى محافظة سوهاج.وشدد مدير المرور على القوات تكثيف التواجد المروري بالطرق، تحسبا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.