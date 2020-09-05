إغلاق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة بسبب السيول في مصر

قررت الادارة العامة للمرور، إغلاق طريق رأس غارب اتجاة الغردقة بسبب السيول كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود سيول أعلى طريق راس غارب اتجاة الغردقة، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق وأه ابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.