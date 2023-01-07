زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الزلزال وقعت على الساعة الـ 9 و12 دقيقة و29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي".