ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار مانغخوت إلى 25 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار العنيف "مانغخوت" الذي يضرب الفلبين إلى 25 قتيلاً.

وقال كريستوفر جو المستشار الرئاسي إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يعتزم زيارة الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار وسيتفقد الوضع ويقيم الضرر الذي أحدثه مانغخوت.

وتحرك الإعصار مانغخوت خارج الفلبين مساء السبت بعد أن ضرب منطقة لوزون الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وانتشر رجال الإنقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.