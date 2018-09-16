ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار مانغخوت إلى 25 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار العنيف "مانغخوت" الذي يضرب الفلبين إلى 25 قتيلاً.
وقال كريستوفر جو المستشار الرئاسي إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يعتزم زيارة الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار وسيتفقد الوضع ويقيم الضرر الذي أحدثه مانغخوت.
وتحرك الإعصار مانغخوت خارج الفلبين مساء السبت بعد أن ضرب منطقة لوزون الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.
وانتشر رجال الإنقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.
GMT 12:52 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرتنبيه متقدم بهطول أمطار على منطقة عسير
GMT 14:15 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرإعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية "كارولاينا" الأميركية
GMT 11:58 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرهزة أرضية تثير الذعر في مدينة أنطاليا التركية
GMT 11:58 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرزلزال قوته 5.3 درجة في غرب نيكاراجوا
GMT 11:58 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرفلورنس إعصار يهدد أميركا ويثير اهتمام رواد تويتر
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
أرسل تعليقك