مقتل خمسة أشخاص على الأقل إثر إعصار فلورنس المدمر في كارولينا الأميركية

قتل خمسة أشخاص على الأقل بحسب السلطات الأمريكية مع تقدم إعصار فلورنس في ولاية كارولينا الشمالية. وبحسب السلطات فإن كامل مناطق الولاية معرضة لآثار الإعصار الذي تحول إلى عاصفة استوائية قادرة على إحداث دمار هائل في أماكن عبورها.

مع تقدم الإعصار المدمر فلورنس، قتل خمسة أشخاص على الأقل في ولاية كارولينا الشمالية بحسب السلطات الأمريكية التي قالت إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بينهم امرأة ورضيعها بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون بولاية كارولينا الشمالية الواقعة في شرق الولايات المتحدة التي اجتاحها الإعصار فلورنس يوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن تلك أولى الوفيات المؤكدة إثر الإعصار، وإن والد الطفل الرضيع نُقل إلى المستشفى.

وفي منطقة بيندر في كارولينا الشمالية قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى بيتها بعدما أغلق الحطام الذي تسبب به الإعصار الطرقات.ولقي شخصان حتفهما في لينوير كاونتي. وقال متحدث باسم المقاطعة إن رجلا عمره 78 عاما قتل صعقا بالكهرباء الناتجة عن مولد كهربائي بينما قتل آخر عندما أسقطته الرياح العاتية وهو يفحص كلاب الصيد الخاصة به.

وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وقال روي كوبر حاكم كارولينا الشمالية خلال مؤتمر صحفي "إلى أولئك الذين في مسار العاصفة، إذا كنتم تستطيعون سماعي، فرجاء البقاء في مكان آمن". وأضاف أن فلورنس "سيواصل اجتياح الولاية بقوة لأربعة أيام". وأوضح كوبر أنه من المتوقع أن يغطي الإعصار كارولينا الشمالية كلها تقريبا بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ. وقال كوبر إن الولاية ستعمل على ترتيب زيارة ترامب "في الوقت المناسب".

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام. واجتاحت المياه التي دفعها الإعصار معه من المحيط بلدة نيو بيرن. وقال المسؤولون المحليون إنه جرى إجلاء أكثر من 60 شخصا، بينهم أطفال، فضلا عن حيوانات أليفة من فندق في جاكسونفيل في كارولينا الشمالية بعدما أطاحت الرياح بأجزاء من السقف.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن مركز الإعصار وصل إلى اليابسة عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:15 بتوقيت غرينتش) قرب بلدة رايتسفيل بيتش المتاخمة لويلمنجتون بولاية كارولينا الشمالية، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات في بلدة نيو بيرن إنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص من الفيضانات التي غمرت وسط البلدة.وقال مسؤولو المرافق إن أكثر من 722 ألف منزل وشركة كانت دون كهرباء في نورث وساوث كارولاينا صباح اليوم الجمعة. وقالت شركات المرافق إن من المتوقع انقطاع الكهرباء عن الملايين وإن استعادة التيار قد تستغرق أسابيع.

وضعفت قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى مساء أمس الخميس، قبل أن يصل إلى اليابسة.وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.