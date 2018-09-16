تنبيه متقدم بهطول أمطار على منطقة عسير

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات محايل ورجال ألمع والنماص والأجزاء المجاورة لها.
وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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