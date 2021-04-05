هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

ضربت هزة أرضية قوتها 4.0 درجة صباح يوم الاثنين بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد أقل من نصف ساعة سبقتها هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وضرب الزلزال 3.3 الذي سبقه ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.

وكان مركز الزلزال قد وقع على بعد أقل من ميل من لينوكوقريب من لوس أنجلوس.

وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل ، على موقع تويتر، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس مستيقظين في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا. وأضافت أنه من المحتمل ألا يكون على أي أخطاء في الخريطة.