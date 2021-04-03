هزة أرضية بقوة 27 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان
آخر تحديث GMT13:22:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان

العرب اليوم -

العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان

مقياس ريختر
مسقط - العرب اليوم

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ " المركز الوطني للأرصاد "، سجلت هزة بقوة 2.7 درجة - ريختر في بحر عمان اليوم السبت، حيث شعر بها السكان بشدة تتراوح من 3 إلى 4 ميركالي، مع عدم وجود تأثير لها على الإمارات.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هزة أرضية بقوة 27 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان هزة أرضية بقوة 27 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان



أخبار ذات صلة

GMT 21:27 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

زلزال بقوة 4.8 يضرب شمال الجزائر
العرب اليوم - زلزال بقوة 4.8 يضرب شمال الجزائر

GMT 19:11 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
العرب اليوم - مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

GMT 11:47 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

إنقاذ عشرات الدلافين التي جنحت على شاطئ أملج
العرب اليوم - إنقاذ عشرات الدلافين التي جنحت على شاطئ أملج

GMT 17:39 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

مصرع 3 أشخاص جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين
العرب اليوم - مصرع 3 أشخاص جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين

GMT 11:47 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين
العرب اليوم - الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:14 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021
العرب اليوم - أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - "هيونداي موتور" تبني محطات شحن للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

GMT 03:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا
العرب اليوم - سيارة تويوتا العصرية الجديدة قد تطرح بسعر منافس جدا

GMT 01:18 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا
العرب اليوم - أشهر المعالم السياحية في جزيرة هفار كرواتيا

GMT 06:44 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار
العرب اليوم - مستقبل تطوير الرياض أمام "صناع العقار" نهاية آذار

GMT 07:56 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي
العرب اليوم - الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي

GMT 07:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية
العرب اليوم - جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية

GMT 16:11 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

حمام السباحة المغطى يُعد حلًا مثاليًا لاستغلال الفناء الخارجي للمنزل
العرب اليوم - حمام السباحة المغطى يُعد حلًا مثاليًا لاستغلال الفناء الخارجي للمنزل

GMT 08:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
العرب اليوم - البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً

GMT 07:17 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة
العرب اليوم - مباحثات سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة المتعددة

GMT 10:41 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
العرب اليوم - إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:49 2020 السبت ,28 آذار/ مارس

5 علامات تكشف عن وقوع امرأة برج الحمل فى الحب
العرب اليوم - 5 علامات تكشف عن وقوع امرأة برج الحمل فى الحب

GMT 00:35 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق "تليغرام" يتعرَّض لخللين في دول أوروبا والشرق الأوسط
العرب اليوم - تطبيق "تليغرام" يتعرَّض لخللين في دول أوروبا والشرق الأوسط

GMT 06:01 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

الزواج في سورية بين المنع "شرعًا" والسماح عن طريق "فيسبوك"
العرب اليوم - الزواج في سورية بين المنع "شرعًا" والسماح عن طريق "فيسبوك"
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab