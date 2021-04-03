هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في بحر عمان

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ " المركز الوطني للأرصاد "، سجلت هزة بقوة 2.7 درجة - ريختر في بحر عمان اليوم السبت، حيث شعر بها السكان بشدة تتراوح من 3 إلى 4 ميركالي، مع عدم وجود تأثير لها على الإمارات.