الجيش الإيراني سيجري مناورات صاروخية كبرى في بحر عمان يوم غد الثلاثاء
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الجيش الإيراني سيجري "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان يوم غد الثلاثاء

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العرب اليوم - الجيش الإيراني سيجري "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان يوم غد الثلاثاء

الجيش الإيراني
طهران - العرب اليوم

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عن عزمه إجراء "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان، يوم غد الثلاثاء.

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الجيش الإيراني سيجري مناورات صاروخية كبرى في بحر عمان يوم غد الثلاثاء الجيش الإيراني سيجري مناورات صاروخية كبرى في بحر عمان يوم غد الثلاثاء



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