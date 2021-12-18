إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر

تعرضت إيطاليا، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب الجزء الشمالي من البلاد. وحسب بيان للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، نشرته رويترز، أكد أن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب شمال إيطاليا اليوم السبت.