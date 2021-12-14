قالت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية "ليوناردو" الثلاثاء، إن أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية وصلتا إلى الكويت.وأضافت "ليوناردو"، أن تسليم الطائرتين، هو جزء من اتفاق أبرم في عام 2016، ويضم إجمالاً 28 طائرة بقيمة تصل لـ 7.95 مليار يورو، سيتم تسليمها إلى القوة الجوية الكويتية.وكان جورجيو موليه وكيل وزارة الدفاع الإيطالية قال الشهر الماضي لـ"رويترز"، إن "ليوناردو" ستُسلم الطائرات إلى الكويت في منتصف ديسمبر.