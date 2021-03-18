زلزال بقوة ست درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا
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زلزال بقوة ست درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا

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العرب اليوم - زلزال بقوة ست درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا

هزة أرضية
الجزائر _ العرب اليوم

وقع زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر اليوم (الخميس)، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، مسبباً حالة هلع من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا حسب الدفاع المدني الجزائري. وقالت إدارة «الحماية المدنية الجزائرية» في بيان إنها «تطمئن المواطنين بأنه لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المعهد الأميركي أن الزلزال وقع على بعد عشرين كيلومتراً شمال شرقي مدينة بجاية عند الساعة 1:04 (00:04 ت غ)، على عمق عشرة كيلومترات. وحدد مركز الزلزال على بعد 28 كيلومتراً شمال شرقي رأس كاربون في بجاية، كما ذكر المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان. وأوضح أن هزة أرضية أولى بلغت شدتها أربع درجات على مقياس ريختر سجلت عند الساعة 20:38 الأربعاء في الولاية نفسها. وتبعت الزلزال «سبع هزات ارتدادية بلغت شدتها بين 3 و5، 1 درجات»

في المركز نفسه. واستبعد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، عبد الحميد عفرة «حدوث تسونامي نظراً للطبيعة الجيولوجية للساحل الجزائري». وأضاف للتلفزيون الجزائري أنه «حتى في حال ارتفاع كبير للأمواج فسيكون اتجاهها نحو شمال البحر المتوسط» أي نحو أوروبا. وهرع السكان إلى الشوارع، ومنهم من قضى الليل خارج البيت، حسب شهادات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الطبيبة ليلى التي تقيم وتعمل في هذه المدينة الساحلية الكبيرة الواقعة في منطقة القبائل ويبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة «ربي يستر اهتز المنزل فعلاً وحدث ضجيج. الآن الجيران خائفون جداً في الخارج». وأضافت السيدة التي اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية عبر خدمة الرسائل «مسنجر» أن «الأرض كانت تهتز وطيور النورس تحلق فوق رؤوسنا وهي تطلق صيحات شديدة (...) كنا خائفين للغاية».

وظهرت في صور تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو جدران داخلية متداعية. كما تحدثت الحماية المدنية عن «انهيار جزئي لثلاثة مبان قديمة غير مأهولة» في بجاية.

وفي جيجل التي تبعد نحو خمسين كلم شرق بجاية «أصيب خمسة أشخاص بكسور أو التواءات بسبب حالة الهلع»، حسب الحماية المدنية التي ذكرت أن «أحدهم قفز من الطابق الأول وتم نقله إلى المستشفى». ونشر موقع «بجاية إنفو» صوراً لمنازل متصدعة وأنقاض في الشوارع. وكتب: «أضرار مادية لكن لا خسائر في الأرواح». وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقاً قرب الحدود التونسية.

وكتبت نبيلة على صفحتها على «فيسبوك»: «أنا في الجزائر العاصمة. لقد شعرت بهزة أرضية قوية. اهتزت الأرض بقوة». وعلى الشبكة نفسها، كتب شوقي مشاكرو مدير صحيفة «لو بروفينسال» في هذه المدينة الصناعية الواقعة في شرق الجزائر «الأرض تتحرك في عنابة».

وكما يحدث عند وقوع كل زلزال، تضاعفت الدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أزواو في تغريدة على «تويتر»: «اللهم انصر الجزائر. يا رجال اتقوا ربكم. الزلزال (الذي يسبق) الساعة (نهاية العالم) أمر رهيب». وكتب الصحافي زهير أبركان: «الصبر، الصبر: سينتهي بنا المطاف في أوروبا... الصفائح التكتونية»، مشيراً إلى هجرة الشباب الجزائريين الذين يعبرون أحياناً البحر المتوسط بشكل غير قانوني على متن قوارب هشة.

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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زلزال بقوة ست درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا زلزال بقوة ست درجات قبالة الساحل الجزائري ولا ضحايا



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