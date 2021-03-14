زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب خراسان شمال إيران

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية الأحد، بأن زلزالاً بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة خراسان في شمال شرق إيران.

ونقلت الوكالة عن مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران قولها، إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض، ومركزه هو منطقة يكة سعود التي تبعد 86 كيلومتراً عن مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

وأضافت الوكالة أن الزلزال تسبب في أضرار مادية بعدد من الوحدات السكنية في منطقة يكة سعود.