ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 25 قتيلا وسط توقعات باستمرار الرياح العاتية

أعلنت سلطات كاليفورنيا أن حصيلة الحرائق التي تجتاح المنطقة منذ ثلاثة أيام قد ارتفعت إلى 25 قتيلا، فيما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق أن أربعين ألفا و500 هكتار من الأراضي احترقت حتى الآن. أما عناصر الإطفاء فقد أكدوا أن السيطرة الكاملة على هذه الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

ارتفعت حصيلة القتلى جراء أكثر الحرائق تدميرا بتاريخ كاليفورنيا إلى 25 شخصا السبت بعد عثور عناصر الإنقاذ على مزيد من الجثث، فيما اعتبر عناصر الإطفاء أن السيطرة الكاملة على هذه الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا وفي منطقة لوس أنجلس حيث تم تسجيل حالتي وفاة يعتقد أنهما على صلة بالحريق.

وغطت سحب الدخان سماء المدينة حيث حجبت أشعة الشمس. وعلى الأرض، تفحمت السيارات وخطوط الطاقة. وتم إصدار أوامر بإخلاء المكان لأكثر من 52 ألف شخص.

وأتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى ومحطة بنزين وعدة مطاعم. وعمل عناصر الإنقاذ على إزالة بقايا القتلى على مدى عدة ساعات حيث شوهدوا وهم يحملنوهم في عربة لنقل الموتى.

وحتى الآن، احترق أربعون ألفا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على 20 بالمئة من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا السبت. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء تم نشرهم بجروح.

وذكرت صحيفة "ساكرامينتو بي" أن السلطات المحلية المسؤولة عن إمدادات الطاقة أبلغت مسؤولي الولاية أن الطاقة انقطعت عند المنطقة التي اندلع فيها الحريق. لكن لم يصدر بعد أي تفسير رسمي يبيّن سبب اندلاع الحرائق.

والتهمت ألسنة اللهب نحو 33589 هكتارا في المنطقة وتدمر 177 مبنى على الأقل في وقت تمت السيطرة على خمسة بالمئة من الحرائق، بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا مساء السبت. وصدرت أوامر بإخلاء 88 ألف منزل في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلس.