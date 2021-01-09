موجة من البرد القارس تعصف بالعاصمة سيئول وكامل كوريا الجنوبية مصحوبة بعواصف ثلجية

سجلت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول انخفاضا في درجات الحرارة لم تشهد مثيلا له منذ 35 عاما، تزامنا مع موجة من البرد القارس تمر بها كامل البلاد وقالت صحيفة "كوريا تايمز" إن كوريا الجنوبية قد سجلت أمس الجمعة أدنى درجة حرارة في فصل الشتاء الحالي، مثلما شهدت بعض المناطق تدنيا قياسيا لها هي الأخرى حيث قاربت الـ 20 تحت الصفر، مصحوبة بهبوب عواصف ثلجية وتضرب العاصمة سيئول منذ بداية الأسبوع الجاري موجة من البرد أدت إلى انخفاض درجة الحرارة فيها إلى - 18,6 درجة (تحت الصفر). وأكدت الصحيفة الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الطقس في هذا البلد، أن هذا الرقم هو ثاني أدنى درجة حرارة عرفتها البلاد منذ بداية الرصد في سنة 1980 بعد تسجيل - 19,2 درجة في الـ 5 من شهر يناير من عام 1986.

من جهتها، سجلت مدينة دايجيون، بوسط البلاد، - 16,9 درجة، وغوانغجو، الجنوبية الغربية، -12,7، كما شهدت مدينة بوسان، في جنوب شرق البلاد، تقهقرا لدرجات الحرارة بلغ -11,4 درجة في مدينة إنشيون، وفي ظل برد شديد تراجعت درجة الحرارة إلى -17 درجة، وحُرم حوالي 38 ألف مسكن من التدفئة لمدة ساعتين بسبب حريق نشب في محطة محلية لتوليد الكهرباء في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الطقس أن الثلوج ستستمر في التساقط على عدة جهات من كوريا الجنوبية، منبهة السكان إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الضرورية، لا سيما في مجال النقل الجوي وحركة المرور التي تأثرت أو تعطلت نسبيا، حسب الحالات، في بعض الجهات.

المصدر: صحيفة "Korea Times" الكورية الجنوبية.