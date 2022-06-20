ارتفاع عدد المتضررين من فيضانات الهند لـ 4 ملايين شخص

أفاد مكتب إدارة الكوارث الهندية، في تقرير جديد، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند إلى 4 ملايين و 228100 شخص.