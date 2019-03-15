زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب شرق بوليفيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر قرب مدينة كوتشامبابا جنوب شرق بوليفيا في وقت مبكر اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة نحو 55 كيلومترًا جنوب شرقي كوتشامبابا, مبينة لم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن سقوط مصابين