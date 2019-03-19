مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات إقليم هرات الأفغاني

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في إقليم هرات غرب أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لحاكم إقليم هرات - في بيان له اليوم - أن الفيضانات تسببت في تدمير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مئات المنازل، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فريق تحقيق حكومي إلى المناطق المتضررة من أجل تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.