قرية تُركية تعيش حالة من الهلع بسبب ثعبان ضخم

يعيش أهالي قرية تركية حالة من الذعر، بعدما سرت شائعة عن وجود ثعبان ضخم يصل طوله إلى أمتار عدة، واتخذ السكان إجراءات عدة لحماية أنفسهم من خطر يعتبرونه مُحققًا.
وتداول سكان قرية باتمنتاجي في إقليم توكات شمال تركيا، شائعة بشأن ثعبان يبلغ أربعة أمتار من الطول، ويستطيع التهام إنسان كامل.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عددًا من السكان أصابتهم أمراض بسبب الخوف الذي انتابهم، عقب العثور على عش لثعبان أثناء تشييد أحد السدود في منطقة محاذية.
وزعم شخص يسمى أوغوزهان غولر، أنه رأى الثعبان بعينيه، وقال إن عرضه "يضاهي فخذ الإنسان".
وأكّد شخص آخر من السكان المحليين أن أحد أقاربه يعاني متاعب صحية منذ رؤيته الثعبان الضخم قبل 6 أسابيع، وأضحى يرى الحيوان الزاحف أمامه متى ما أغلق عينيه.
ويقول السكان إن الثعبان الضخم لم يؤذ أي شخص حتى الآن، لكنهم أصيبوا بالهلع جراء المواصفات التي نقلها البعض.
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