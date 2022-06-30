إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 11 إقليما بفرنسا بسبب سقوط أمطار غزيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية أنها وضعت 11 إقليما في حالة الطوارئ للمستوى البرتقالي في وسط شرق البلاد بسبب توقع سقوط برد وهبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 2 ظهرا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) اليوم الخميس.